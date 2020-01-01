Peinture ou vernis fongicide

La peinture ou le vernis fongicide est conçue pour empêcher le développement des moisissures, champignons et levures sur les surfaces humides ou mal ventilées. Formulée avec des agents antifongiques, elle préserve l’aspect des supports tout en assainissant l’environnement. Utilisée sur murs, plafonds, salles d’eau, façades ou locaux techniques, elle est idéale en prévention comme en traitement. Elle convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur, notamment dans les zones sujettes à la condensation ou à la stagnation d’humidité. Les professionnels l’utilisent pour prolonger la durée de vie des peintures et améliorer l’hygiène des bâtiments. Découvre ici une sélection de peintures et vernis fongicides efficaces pour un traitement préventif durable.