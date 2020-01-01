Peinture ou vernis insecticide

La peinture ou le vernis insecticide agit comme une barrière active contre les insectes nuisibles (moustiques, cafards, termites, etc.) en libérant progressivement des agents biocides à la surface traitée. Elle est utilisée sur murs, charpentes, boiseries ou structures exposées, en intérieur comme en extérieur. Ce type de revêtement est particulièrement utile dans les régions tropicales, les zones humides ou les bâtiments agricoles. En plus de ses propriétés insecticides, il peut conserver une finition décorative tout en assurant une protection discrète. Les professionnels du bâtiment ou de l’agriculture y ont recours pour sécuriser les lieux sensibles. Découvre ici une gamme de peintures et vernis insecticides conçus pour des environnements spécifiques et contraignants.