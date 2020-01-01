La peinture ou vernis pour bitume ou asphalte est formulé pour adhérer durablement sur des supports routiers ou étanchés, souvent peu poreux. Ces revêtements sont utilisés pour la signalisation, la rénovation de surfaces bitumineuses ou la protection UV. Ils assurent une excellente tenue face aux intempéries, à l’abrasion et au trafic. Disponibles en version colorée ou transparente, ils prolongent la durée de vie des surfaces traitées tout en améliorant leur lisibilité et leur aspect. Professionnels du BTP, explore ici les solutions performantes pour entretenir ou rénover tes supports bitumineux.