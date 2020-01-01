La peinture ou vernis pour support spécifique est formulé pour adhérer durablement sur des matériaux techniques ou peu poreux comme le PVC, le polycarbonate, le zinc, le verre ou l’aluminium. Ces revêtements garantissent une accroche optimale, une bonne résistance aux agressions mécaniques et une durabilité accrue, même dans des conditions extrêmes. Ils sont essentiels pour les travaux de finition sur éléments particuliers ou lors de rénovations nécessitant une compatibilité parfaite avec des supports complexes. Les professionnels du BTP les utilisent pour assurer un résultat fiable et conforme aux spécificités du chantier. Parcours ici une gamme complète de solutions adaptées à chaque besoin technique.