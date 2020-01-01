La peinture ou vernis pour piscine est formulé pour résister à l’immersion permanente, aux produits de traitement de l’eau et aux rayons UV. Appliquée sur béton, enduit ou coque polyester, elle assure une finition étanche, durable et esthétique. Ces revêtements offrent une bonne résistance au chlore, à l’usure et à la décoloration. Ils permettent de rénover ou personnaliser les bassins tout en assurant une protection de fond. Adaptée aux piscines privées ou collectives, cette solution technique garantit la pérennité de l’ouvrage. Consulte ici les produits adaptés à ton projet de rénovation ou construction.