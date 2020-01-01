Peinture ou vernis pour revêtement alimentaire

Les peintures et vernis pour revêtement alimentaire sont conçus pour répondre aux normes sanitaires strictes des industries agroalimentaires, cuisines professionnelles ou laboratoires. Formulés sans substances nocives migrantes, ils garantissent une surface lisse, imperméable, non toxique et facile à nettoyer. Ces produits techniques assurent la protection des murs, plafonds, sols ou équipements contre l’humidité, les moisissures, les graisses et les détergents. Leur adhérence et leur résistance chimique permettent une application durable dans les zones sensibles. Certains sont certifiés contact alimentaire indirect. Les professionnels les utilisent pour assurer hygiène, sécurité et conformité réglementaire dans les environnements soumis à des contrôles stricts. Découvre ici une sélection adaptée aux usages alimentaires.