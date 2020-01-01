Pose de peinture ou vernis pour revêtement alimentaire

La pose de peinture ou de vernis pour revêtement alimentaire exige une rigueur particulière pour garantir l’hygiène et la sécurité des zones de préparation ou de transformation. Elle doit être réalisée dans le respect des protocoles sanitaires, avec des produits adaptés au contact indirect avec les aliments et aux environnements sensibles. Les surfaces doivent être parfaitement propres, sèches et préparées pour assurer l’adhérence et la durabilité du revêtement. L’application peut nécessiter des systèmes bicouches ou des finitions renforcées selon les exigences du local. Les professionnels spécialisés maîtrisent les contraintes liées à l’humidité, aux nettoyages fréquents et à la résistance chimique. Parcours ici les solutions et prestations dédiées à la pose de peintures alimentaires, conformes aux normes HACCP ou agroalimentaires.