La peinture ou vernis pour tableau scolaire permet de transformer une surface plane en tableau effaçable à la craie ou au feutre. Adaptée aux murs, panneaux ou portes, elle crée un revêtement lisse et mat qui facilite l’écriture et le nettoyage. Très utilisée dans les établissements scolaires, elle convient aussi aux bureaux, ateliers ou chambres d’enfants. Certains produits existent en version magnétique ou colorée. Ce revêtement simple à appliquer optimise les espaces en ajoutant une fonction pédagogique ou décorative. Découvre ici les solutions pratiques pour créer un tableau mural sur mesure.