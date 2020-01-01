La peinture ou vernis pour toiture améliore l’esthétique et la protection des couvertures contre les intempéries, les UV et la pollution. Applicable sur tuiles, fibrociment, bac acier ou ardoises, elle prolonge la durée de vie des toitures en renforçant leur étanchéité et leur résistance aux mousses. Ces revêtements existent en versions réflectives, hydrofuges ou colorées selon les contraintes du chantier. Très utilisés en rénovation, ils permettent de revaloriser une toiture sans la remplacer. Retrouve ici les meilleures solutions techniques pour protéger efficacement les toits.