La peinture polyester est une peinture thermodurcissable utilisée principalement dans les procédés de thermolaquage. Elle se distingue par son excellente résistance aux UV, aux intempéries et aux chocs, ce qui en fait un revêtement idéal pour les pièces exposées en extérieur : menuiseries métalliques, garde-corps, mobiliers urbains ou équipements industriels. Très utilisée dans la construction métallique et l’agencement, elle offre une finition durable et esthétique, disponible dans une large gamme de teintes et d’aspects. Sa tenue dans le temps permet de limiter les entretiens et d’assurer une grande stabilité des couleurs. Appliquée sous forme de poudre, elle nécessite un passage au four pour polymérisation. Les professionnels l’utilisent pour ses performances et son rendu soigné. Parcours ici des solutions à base de polyester adaptées à tes projets.