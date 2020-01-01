La peinture polyuréthane est un revêtement bicomposant à très haute résistance mécanique, chimique et esthétique. Utilisée en intérieur comme en extérieur, elle offre un film tendu, brillant ou satiné, d’une excellente durabilité. Elle convient aux sols, murs, équipements industriels, structures métalliques ou surfaces soumises à l’usure, aux UV ou aux produits agressifs. Très résistante aux rayures, aux chocs et à l’humidité, elle s’applique sur béton, bois, métal ou supports apprêtés. Les professionnels la choisissent pour des chantiers exigeant une finition irréprochable et une tenue longue durée. Sa formulation garantit également un entretien facile, idéal dans les locaux techniques, industriels ou commerciaux. Découvre ici une sélection de peintures polyuréthane performantes pour les usages intensifs.