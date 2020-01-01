La peinture pour signalisation au sol est un revêtement de marquage utilisé pour organiser les flux, sécuriser les déplacements ou délimiter des zones dans les bâtiments ou en extérieur. Elle s’applique sur bitume, béton, enrobé ou résine, et se décline en différentes couleurs selon les codes de signalétique. Formulée pour résister à l’abrasion, aux intempéries et aux passages intensifs, elle est utilisée dans les parkings, entrepôts, usines, voies de circulation ou zones piétonnes. Certains produits intègrent des propriétés photoluminescentes ou antidérapantes. Les professionnels la choisissent pour renforcer la lisibilité au sol et assurer la conformité des sites. Parcours ici une sélection de peintures de signalisation performantes et durables.