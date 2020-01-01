La peinture pour sol de local sportif est conçue pour répondre aux exigences des gymnases, salles polyvalentes, terrains indoor ou surfaces multisports. Elle offre une excellente résistance à l’abrasion, aux chocs, aux passages répétés et aux agents de nettoyage. Antidérapante et élastique, elle garantit confort et sécurité pour les usagers. En plus de ses performances mécaniques, elle permet une finition esthétique avec des marquages clairs et durables. Elle s’applique sur béton, résine ou enrobé, avec des systèmes adaptés aux contraintes sportives. Les professionnels l’utilisent pour assurer une surface technique conforme aux normes tout en valorisant l’espace. Découvre ici une sélection de peintures pour sols sportifs alliant performance, durabilité et sécurité.