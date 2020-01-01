La peinture vinylique en dispersion est un revêtement en phase aqueuse apprécié pour son pouvoir couvrant, sa bonne adhérence et son faible taux d’émission de COV. Utilisée sur murs intérieurs, plafonds ou boiseries, elle convient aux chantiers neufs comme aux rénovations. Sa formulation la rend facile à appliquer, avec un séchage rapide et un rendu homogène. Elle est idéale pour les pièces sèches ou peu exposées, telles que chambres, bureaux ou couloirs. Bien qu’elle soit moins lessivable qu’une peinture acrylique ou glycéro, elle offre un bon compromis entre efficacité, coût et confort d’utilisation. Les professionnels du bâtiment la choisissent pour sa polyvalence et sa facilité de mise en œuvre. Consulte ici une sélection de peintures vinyliques en dispersion adaptées aux finitions intérieures.