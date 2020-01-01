La peinture vinylique en émulsion est une solution en phase aqueuse utilisée pour les travaux de décoration intérieure sur supports préparés. Elle se distingue par sa facilité d'application, son pouvoir opacifiant et son rendu mat ou satiné. Adaptée aux murs, plafonds ou cloisons, elle sèche rapidement et présente une bonne adhérence sur plâtre, béton ou enduit. Bien qu’elle soit peu résistante au lessivage, elle convient parfaitement aux pièces sèches comme les chambres, couloirs ou salons. Elle est également prisée pour les chantiers rapides ou les grands volumes. Les professionnels apprécient son excellent rapport qualité/prix et sa compatibilité avec les systèmes de peinture multicouches. Découvre ici des peintures vinyliques en émulsion pratiques, économiques et efficaces pour les finitions standard.