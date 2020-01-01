Pelle chargeuse

Les pelles chargeuses (ou chargeuses-pelles) sont des engins polyvalents alliant creusement, levage, chargement et déplacement de matériaux sur les chantiers de construction, de génie civil et de VRD. Dotées d’un godet avant pour charger les matériaux et d’un bras arrière pour creuser, elles sont disponibles en versions compacts, standard ou sur pneus/chenilles, adaptées à des usages variés : terrassement, approvisionnement, nivellement, démolition légère.

Grâce à leur maniabilité, leur puissance hydraulique et leur capacité à changer d’outils (fourches, godets, brise-roche, tarières), les pelles ­chargeuses augmentent significativement la productivité et réduisent le nombre d’engins sur site. Robustes et faciles à entretenir, elles offrent confort de conduite et sécurité professionnelle pour les opérateurs. Choisissez la solution performante pour maîtriser vos opérations de manutention et terrassement.