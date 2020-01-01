Pelle sur chenilles

Les pelles sur chenilles, indispensables en génie civil et terrassement, offrent une puissance et une stabilité exceptionnelles pour les travaux intensifs sur terrains instables ou accidentés. Disponibles en versions mini, standard et longreach, ces engins hydrauliques sont conçus pour creuser, déplacer, extraire ou démolir avec une précision optimale. Leur châssis chenillé assure une adhérence élevée, une répartition du poids efficace et un faible compactage du sol.

Équipées de bras articulés et compatibles avec une gamme d’accessoires (godets, brise-roche, grappins, tarières), elles permettent une grande flexibilité sur chantier. Faciles à entretenir et dotées d’options de cabine sécurisée, elles améliorent le confort opérateur, la productivité et la sécurité. Idéales pour les fondations, tranchées ou zones sensibles, les pelles sur chenilles garantissent performance, fiabilité et robustesse sur tous types de terrains.