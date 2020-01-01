Pelle sur pneus

Les pelles sur pneus sont des engins polyvalents et mobiles, essentiels aux chantiers de VRD, construction et manutention. Dotées de pneus tout-terrain, elles combinent puissance hydraulique, manœuvrabilité agile et capacité de creusement ou levage. Disponibles en configurations compactes ou standard, elles conviennent particulièrement aux chantiers urbains, zones sinueuses ou sites sensibles au compactage du sol.

Leur configuration permet de changer rapidement d’outils : godets, fourches, lames, brise-roche…, offrant ainsi une grande flexibilité d’usage : nivellement, chargement, terrassement léger ou manutention. Avec des cabines confortables, une productivité accrue et un entretien simplifié, les pelles sur pneus sont la solution idéale pour sécuriser et fiabiliser vos opérations chantier.