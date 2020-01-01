La pelle télescopique, également appelée pelle à bras coulissant, est un engin de chantier conçu pour creuser en profondeur avec un encombrement réduit. Grâce à son bras télescopique à allonge variable, elle permet d’atteindre des zones difficiles d’accès, de creuser verticalement ou sous le niveau du sol (puits, fossés, fouilles profondes). Utilisée dans les travaux de fondation, de réseaux enterrés ou de creusement sous voie, elle offre une précision et une capacité de travail optimales dans les espaces restreints.

Compacte, stable et performante, la pelle télescopique est souvent montée sur chenilles ou rails pour assurer une excellente manœuvrabilité. Elle garantit un travail sécurisé, rapide et efficace, tout en réduisant les phases de manutention. Un équipement de choix pour les chantiers nécessitant un creusement ciblé et profond.