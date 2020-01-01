Perforateur à percussion ou rotation, Burineur et Perforateur-Burineur

Les perforateurs à percussion ou rotation, burineurs et perforateurs‑burineurs sont des outils essentiels pour réaliser des perçages précis et des démolitions localisées sur béton, maçonnerie, pierre ou carrelage. Cette gamme inclut des perforateurs SDS+, SDS‑MAX, percussions à vitesse variable, burineurs compacts ou puissants, ainsi que des outils combinés permettant de percer, buriner ou marteler sans changer d’équipement.

Idéals pour les travaux de scellement, de rénovation, de carottage léger ou de reprise, ces outils garantissent efficacité, confort d’utilisation et sécurité. Leur ergonomie (poignée antivibrations, régulateur de couple, variation de vitesse) limite la fatigue, tandis que leur robustesse résiste aux contraintes des chantiers. Choisissez un modèle adapté à vos besoins : forage, burinage ou travaux polyvalents en toute performance.