La persienne est un type de fermeture légère qui assure à la fois la protection solaire, la ventilation et une certaine intimité des pièces. Fixe ou mobile, coulissante ou battante, elle se prête à de nombreuses configurations architecturales, notamment en rénovation de façades anciennes ou en habitat méditerranéen. En bois, métal ou PVC, les persiennes permettent d’allier fonctionnalité, confort et style. Consultez les modèles disponibles pour vos projets résidentiels ou patrimoniaux.