La pièce d’appui pour fenêtre, aussi appelée rejingot ou appui de baie, est un élément de liaison entre la menuiserie et la maçonnerie. Elle assure l’écoulement des eaux de pluie, la protection contre les infiltrations et participe à l’esthétique de la façade. En béton, aluminium, pierre reconstituée ou matériaux composites, elle est conçue pour résister aux chocs, à l’humidité et aux intempéries. Certaines pièces d’appui sont préfabriquées et dotées de rejingots intégrés facilitant la pose et l’étanchéité. Elles sont indispensables pour assurer la pérennité des ouvrages et garantir la conformité aux règles de l’art (DTU). Les modèles varient selon le type de mur, la taille de la baie et les performances recherchées. Découvrez ici les solutions techniques pour vos menuiseries extérieures.