Elément de porte et fenêtre

Les éléments de porte et de fenêtre regroupent l’ensemble des composants indispensables à la bonne installation, au fonctionnement et à la performance des menuiseries extérieures et intérieures. Cette famille inclut notamment les dormants, ouvrants, paumelles, serrures, seuils, joints, grilles, systèmes de verrouillage ou d’aération, mais aussi les accessoires de finition. Ces éléments assurent l’étanchéité, la sécurité, l’isolation et la durabilité des fenêtres et portes, qu’elles soient en bois, aluminium, PVC ou mixtes. Ils permettent également d’adapter les menuiseries aux exigences du chantier (accessibilité, étanchéité à l’air, acoustique, sécurité incendie). Conformes aux normes en vigueur, ces composants sont essentiels dans tout projet de construction ou de rénovation. Parcourez les références disponibles pour sélectionner les éléments de porte et fenêtre adaptés à vos besoins techniques et esthétiques.