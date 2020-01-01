Le placage pour panneau mural permet d’apporter une finition décorative naturelle aux murs intérieurs, tout en conservant les avantages d’un panneau technique. Constitué d’une fine couche de bois véritable appliquée sur un support MDF ou aggloméré, ce revêtement offre chaleur, esthétisme et noblesse à vos aménagements. Il est disponible dans de nombreuses essences, teintes et finitions, s’intégrant aussi bien dans des projets classiques que contemporains. Résistant et personnalisable, le placage mural répond aux exigences des professionnels pour un rendu haut de gamme durable.