Placard et rangement

Les placards et solutions de rangement sont des éléments essentiels de l’aménagement des espaces intérieurs. Ils permettent d’organiser efficacement les vêtements, accessoires, documents ou matériels tout en optimisant la surface disponible. Disponibles en versions intégrées, modulables ou sur mesure, ces systèmes s’adaptent à tous les environnements : chambres, bureaux, locaux techniques ou zones de stockage. Fabriqués en bois, mélaminé, aluminium ou matériaux composites, ils proposent des finitions variées, une pose murale ou encastrée, et des accessoires (étagères, tiroirs, penderies, portes coulissantes ou battantes). Certains modèles intègrent des fonctionnalités innovantes : éclairage LED, systèmes coulissants silencieux, maintien anti-basculement, etc. Découvrez ici des solutions techniques pour professionnels, alliant organisation, performance et esthétisme.