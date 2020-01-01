La porte de placard joue un rôle à la fois esthétique et fonctionnel dans les aménagements intérieurs. Disponible en version coulissante, battante, pliante ou pivotante, elle s’adapte à tous les espaces, même les plus restreints. Conçue en bois, verre, métal ou matériaux composites, elle peut être pleine, vitrée ou miroir, selon l’usage et le style souhaité. Facile à intégrer dans les projets résidentiels, tertiaires ou commerciaux, elle optimise l’accès aux rangements tout en participant à la décoration. Certains modèles intègrent des systèmes silencieux, des rails renforcés ou des poignées invisibles. Retrouvez ici une sélection complète pour des solutions sur mesure ou standard adaptées aux professionnels du bâtiment.