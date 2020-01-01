Le plafond plancher perforé pour distribution aéraulique joue un rôle clé dans le confort thermique et la qualité de l’air intérieur. Conçu pour intégrer les systèmes de diffusion d’air dans les bâtiments tertiaires, industriels ou hospitaliers, il permet une distribution homogène de l’air, tout en assurant une absorption acoustique efficace. Grâce à sa structure perforée, il favorise les échanges aérauliques tout en maintenant une esthétique soignée et discrète. Ce type de plafond technique répond aux normes de ventilation et d’hygiène, et peut s’intégrer dans des environnements à atmosphères contrôlées. Découvrez ici des solutions adaptées aux exigences des professionnels du bâtiment, en neuf comme en rénovation, pour une gestion optimale des flux d’air et du confort intérieur.