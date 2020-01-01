Plafond, surplancher, recoupement

Les éléments de plafond, de surplancher et de recoupement constituent des systèmes essentiels pour structurer et isoler les bâtiments tout en assurant sécurité, confort et performance. Que ce soit pour poser un plafond suspendu, créer un surplancher ventilé ou garantir l’étanchéité à l’air avec des suspentes techniques, ces solutions techniques s’adaptent aux ERP, bureaux, logements collectifs et locaux industriels. Elles permettent d’intégrer câblages, isolants ou réseaux tout en respectant les normes acoustiques, thermiques et de résistance feu. Préfabriqués ou modulaires, ces composants facilitent une installation rapide et propre sans gros œuvre. Explorez une sélection professionnelle d’éléments fiables et conformes aux exigences de vos chantiers.