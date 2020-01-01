Plancher bois

Les planchers bois offrent une solution structurelle à la fois esthétique, performante et respectueuse de l’environnement. Utilisés dans la construction neuve comme en rénovation, ils se distinguent par leur légèreté, leur rapidité de mise en œuvre et leur capacité à s’adapter à divers types de bâtiments, qu’ils soient résidentiels, tertiaires ou industriels. Grâce à leurs propriétés isolantes naturelles, les planchers bois contribuent à l’amélioration des performances thermiques et acoustiques des ouvrages. De plus, leur fabrication à partir de matériaux renouvelables s’inscrit dans une démarche de construction durable, en conformité avec les exigences environnementales actuelles. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de planchers bois, alliant tradition et innovation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.