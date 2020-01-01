La catégorie Plancher regroupe une large gamme de solutions adaptées aux besoins des professionnels du BTP. Elle inclut des planchers en béton, métalliques, composites et en bois, offrant diverses options pour les constructions neuves ou les rénovations. Ces systèmes se distinguent par leur performance structurelle, leur facilité de mise en œuvre et leur conformité aux normes en vigueur, notamment la RE2020. Les planchers préfabriqués, tels que les prédalles précontraintes ou les dalles alvéolées, permettent un gain de temps sur les chantiers et une qualité constante. Des outils numériques, comme le module Kalcul de KP1, facilitent le pré-dimensionnement et le chiffrage des solutions. Sur cette page, les professionnels trouveront une sélection de produits performants, durables et adaptés à chaque projet de construction ou de rénovation.