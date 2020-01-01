Plancher composite

Les planchers composites combinent les propriétés complémentaires de l'acier et du béton pour offrir des solutions structurelles performantes et durables. Ce système associe des poutres en acier et une dalle en béton armé, reliées par des connecteurs de cisaillement, permettant aux deux matériaux de travailler ensemble pour supporter les charges. Cette synergie optimise la résistance mécanique, réduit le poids de la structure et permet de franchir de grandes portées sans supports intermédiaires. Les planchers composites sont particulièrement adaptés aux bâtiments à plusieurs étages, aux parkings, aux ponts et aux structures industrielles. Leur mise en œuvre rapide, la réduction des volumes de béton et l'absence de coffrage traditionnel contribuent à une construction plus efficace et économique. Conformes aux normes en vigueur, ces systèmes répondent aux exigences en matière de performance énergétique, de sécurité incendie et d'isolation acoustique. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de planchers composites, alliant innovation, efficacité et conformité aux standards actuels.​