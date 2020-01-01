Plancher métallique

Les planchers métalliques offrent des solutions performantes et durables pour divers types de constructions, qu'elles soient neuves ou en rénovation. Grâce à leur légèreté et leur résistance, ces planchers permettent de couvrir de grandes portées sans supports intermédiaires, optimisant ainsi l'espace intérieur. La préfabrication en usine assure une qualité constante et une mise en œuvre rapide sur chantier, réduisant les délais de construction. Adaptés aux bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels, les planchers métalliques répondent aux exigences des normes en vigueur, notamment en matière de performance énergétique et de durabilité. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de planchers métalliques, alliant efficacité, robustesse et conformité aux standards actuels.​