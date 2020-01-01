Plaque de parement et carreau de plâtre ou de béton

Les plaques de parement et carreaux de plâtre ou de béton représentent des solutions polyvalentes et performantes pour les professionnels du bâtiment. Utilisées en doublage, cloisonnement ou finition, ces plaquettes assurent une excellente isolation acoustique, une régulation hygrométrique et un rendu esthétique soigné. Les carreaux de plâtre, naturellement respirants, sont particulièrement adaptés aux intérieurs, tandis que les carreaux de béton offrent robustesse et résistance mécanique pour des usages plus techniques. Faciles à poser — vissage, collage ou emboîtement — ces produits permettent un gain de temps sur chantier et une régularité des parois. Véritable atout pour les constructions neuves comme pour la rénovation, ils favorisent la conformité aux exigences thermiques et acoustiques actuelles. Parcourez les solutions listées pour choisir la plaque ou le carreau le mieux adapté à vos besoins métier.