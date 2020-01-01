Plaque et équipement pour cheminée

Les plaques et équipements pour cheminée sont indispensables pour optimiser le fonctionnement, la sécurité et la durabilité des installations à foyer ouvert ou fermé. Parmi les accessoires essentiels : plaques en fonte pour accumulation et restitution de chaleur, pare-feux, grilles, chenets, portes vitrées, kits de raccordement ou encore solutions d’habillage décoratif. Ces éléments améliorent le confort d’utilisation tout en répondant aux exigences réglementaires en matière de sécurité et d’efficacité énergétique. Ils permettent également de personnaliser l’esthétique de la cheminée selon le style de l’intérieur. Cette page regroupe une sélection d’équipements techniques et décoratifs destinés aux professionnels pour accompagner l’installation, la rénovation ou l’entretien de cheminées, inserts et foyers fermés.