Plaque ou panneau en mousse de verre, verre cellulaire

Les plaques ou panneaux en mousse de verre, également appelés verre cellulaire, sont des isolants minéraux rigides composés de verre recyclé et de sable. Leur structure à cellules fermées leur confère une excellente isolation thermique (λ ≈ 0,038–0,050 W/m·K) et une étanchéité totale à l’eau et à la vapeur. Incombustibles (classe A1), résistants à la compression (jusqu’à 600 kPa) et imputrescibles, ils sont idéaux pour les applications exigeantes : toitures-terrasses, soubassements, dalles, caves ou façades. Leur durabilité dépasse 50 ans, et leur stabilité dimensionnelle assure une performance constante dans le temps. Utilisés en neuf comme en rénovation, ils sont particulièrement adaptés aux environnements humides ou soumis à des contraintes mécaniques élevées. Certains produits, comme ceux de la gamme FOAMGLAS®, intègrent également des solutions d’isolation acoustique efficaces.