Plaque ou panneau en mousse polyisocyanurate ou polyéthylène

Les plaques en mousse polyisocyanurate (PIR) ou en polyéthylène sont des isolants thermiques rigides offrant une excellente performance avec une faible épaisseur. Utilisées en toiture, en murs ou en sols, elles sont légères, résistantes à l’humidité et compatibles avec les constructions neuves ou rénovées. Le PIR est particulièrement apprécié pour sa conductivité thermique réduite et son comportement au feu amélioré. Ces isolants s’intègrent facilement dans des systèmes d’isolation haute performance conformes aux réglementations en vigueur.