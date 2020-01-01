Plaque ou panneau en PVC alvéolaire
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Les plaques en PVC alvéolaire sont légères, résistantes et faciles à manipuler. Elles sont utilisées comme compléments d’isolation ou éléments de doublage dans les murs, cloisons ou plafonds. Leur structure alvéolaire améliore l’isolation thermique et leur surface lisse facilite la pose et l’entretien. Résistantes à l’humidité, aux chocs et aux produits chimiques, elles sont idéales dans les environnements exigeants comme les cuisines professionnelles, laboratoires ou locaux techniques.