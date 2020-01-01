Plaque, panneau, rouleau en fibres diverses

Les plaques, panneaux et rouleaux en fibres diverses représentent une solution polyvalente et durable pour les applications de construction, isolation, habillage ou filtration. Constitué de matériaux comme la fibre de verre, la fibre de bois, la fibre textile ou synthétique, ce type de support offre une combinaison de résistance mécanique, d’isolant thermique et acoustique, tout en conservant légèreté et adaptabilité aux configurations complexes. Il est idéal pour des usages comme la filtration, la protection, le renfort de structure ou le doublage léger.

Sur cette page, découvrez une sélection de produits conçus pour le secteur professionnel : plaques rigides, panneaux semi-rigides et rouleaux filtrants ou isolants, disponibles en différentes densités et dimensions. Chaque fiche produit présente les spécificités techniques : type de fibre, tolérance de densité, résistance à la compression, performances thermiques ou acoustiques, et modes de pose ou de découpe.

Explorez les solutions disponibles pour identifier le support en fibres le mieux adapté à vos besoins chantier, et alliez performance, durabilité et facilité de mise en œuvre.