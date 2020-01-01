Plaque, panneau, tôle, profilé

La plaque et le panneau, ainsi que la tôle et le profilé, composent une gamme d’éléments de construction fondamentaux pour les ouvrages porteurs et de finition. Disponibles en matériaux variés (acier, aluminium, acier galvanisé, polycarbonate, composite, bois), ils répondent aux exigences du bâtiment en termes de structure, protection ou habillage. Ces produits se distinguent par leur résistance mécanique, leur performance face aux intempéries ou leur capacité à apporter esthétisme et légèreté.

Sur cette page, retrouvez une sélection professionnelle : plaques de bardage, tôles ondulées, profilés de rive ou panneaux sandwich. Chaque fiche détaille les dimensions, types de fixations, traitements de surface (galvanisation, peinture, anodisation), et recommandations d’usage.

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