Plaque, rouleau, feuille, ruban, bourrelet thermique
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Plaques, rouleaux, feuilles, rubans et bourrelets thermiques regroupent une large gamme de produits d’isolation destinés à traiter les ponts thermiques, les joints et les interstices. Utilisés en complément des systèmes principaux, ils renforcent l’efficacité globale de l’enveloppe du bâtiment. Ces matériaux souples, adhésifs ou compressibles s’adaptent aux formes irrégulières, aux menuiseries, trappes ou passages de réseaux. En neuf comme en rénovation, ils améliorent l’étanchéité à l’air et limitent les déperditions localisées.