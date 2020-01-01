Plaquette en pierre, marbre, terre cuite

Les plaquettes en pierre, marbre ou terre cuite sont des revêtements esthétiques et durables, utilisés en façade comme en décoration murale extérieure. Ces produits apportent un aspect naturel ou minéral aux constructions, tout en assurant une excellente tenue dans le temps. Qu’il s’agisse de pierre reconstituée, de marbre scié ou de terre cuite extrudée, ces matériaux offrent une variété de finitions et de teintes permettant de s’adapter à tous les styles architecturaux. Faciles à poser grâce à des systèmes adaptés, ils contribuent à valoriser l’enveloppe du bâtiment, tant en construction neuve qu’en rénovation. Consultez les solutions disponibles pour trouver les plaquettes les plus adaptées à vos chantiers, en fonction du support, de l’environnement et des performances recherchées.