Plinthe électrique, moulure

La plinthe électrique et la moulure sont des solutions pratiques et esthétiques pour acheminer les câbles électriques en apparent tout en protégeant les conducteurs. Idéales en rénovation comme en neuf, elles permettent d’intégrer les réseaux électriques, informatiques ou multimédias sans saignées dans les murs. Disponibles en PVC, aluminium ou bois, ces systèmes se déclinent en plusieurs dimensions et styles pour s’adapter à tous les environnements tertiaires, résidentiels ou industriels. Certaines versions intègrent des compartiments pour séparer les courants forts et faibles, ou accueillent directement les prises et interrupteurs. Simples à poser, elles facilitent la maintenance et l’évolution des installations. Les plinthes électriques et moulures allient sécurité, accessibilité et discrétion. Consulte ici une sélection de modèles adaptés aux exigences des professionnels du bâtiment.