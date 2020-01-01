Le poêle est une solution de chauffage à la fois performante, économique et esthétique, adaptée à tous types d’habitats. Qu’il fonctionne au bois, aux granulés ou au gaz, il offre un excellent rendement thermique et permet de chauffer efficacement une ou plusieurs pièces. Compact et souvent facile à installer, il s’intègre aussi bien en rénovation qu’en construction neuve, avec un large éventail de designs et de finitions. Certains modèles peuvent être connectés ou associés à des systèmes de régulation pour un confort optimal. Le poêle constitue également une alternative écologique, notamment dans sa version à granulés, éligible aux aides à la rénovation énergétique. Cette page présente une sélection de poêles adaptés aux attentes des professionnels du bâtiment, alliant performance, sobriété énergétique et esthétique.