Le poêle à bois est une solution de chauffage à la fois écologique, économique et esthétique, idéale pour les projets de rénovation comme pour les constructions neuves. Utilisant des bûches comme combustible, il permet de chauffer efficacement une ou plusieurs pièces tout en profitant d’une énergie renouvelable et locale. Grâce à leurs rendements élevés et à leur design soigné, les poêles à bois s’intègrent parfaitement dans tous types d’intérieurs. Pour les professionnels du BTP, installateurs et artisans, cette sélection regroupe des appareils performants, conformes aux normes en vigueur (Flamme Verte, RE2020…) et souvent éligibles aux aides à la rénovation énergétique. Découvrez les modèles adaptés à vos chantiers pour offrir à vos clients confort thermique et respect de l’environnement.