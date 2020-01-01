Le poêle à charbon est un appareil de chauffage traditionnel qui offre une grande autonomie et une puissance calorifique élevée. Conçu pour brûler du charbon de manière prolongée, il permet de maintenir une chaleur constante pendant plusieurs heures, voire toute une nuit, avec une seule charge. Apprécié pour sa robustesse et son rendement, le poêle à charbon convient principalement aux habitations anciennes ou aux zones rurales non raccordées à d'autres réseaux d’énergie. Bien que son usage soit aujourd’hui moins répandu, il reste pertinent dans certains contextes spécifiques ou pour des projets de rénovation d’installations existantes. Cette page regroupe une sélection de poêles à charbon destinés aux professionnels du bâtiment, avec des modèles fiables, sécurisés et adaptés aux normes en vigueur.