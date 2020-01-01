Le poêle mixte est un appareil de chauffage polyvalent capable de fonctionner avec deux types de combustibles, généralement le bois et les granulés. Il combine ainsi la convivialité d’un feu de bois et l’autonomie d’un poêle à pellets, tout en optimisant les performances énergétiques. Cette double alimentation offre une grande souplesse d’utilisation selon les besoins, la disponibilité des combustibles ou les habitudes des occupants. Idéal pour les projets de rénovation comme pour les constructions neuves, le poêle mixte séduit par sa capacité à s’adapter aux rythmes de vie tout en assurant un confort thermique constant. Cette page présente une sélection de poêles mixtes adaptés aux exigences des professionnels du bâtiment, alliant performance, praticité et respect des normes environnementales.