Polycarbonate pour vitrerie

Le polycarbonate est un matériau de synthèse extrêmement résistant aux chocs, utilisé en vitrerie pour ses qualités mécaniques et sa polyvalence. Disponible en plaques pleines ou alvéolaires, il combine légèreté, transparence et isolation thermique. Ce matériau est parfaitement adapté aux applications nécessitant sécurité et durabilité : toitures, auvents, serres, cloisons, vitrages de sécurité ou façades techniques. Résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs thermiques, le polycarbonate se travaille facilement sur chantier et permet une pose rapide. Il constitue une alternative performante au verre dans les environnements exigeants. Consultez les produits disponibles pour équiper vos ouvrages avec des solutions en polycarbonate adaptées à vos contraintes.