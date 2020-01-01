Les matériaux de synthèse pour vitrerie, comme le polycarbonate et le méthacrylate, sont des alternatives légères, durables et performantes pour remplacer le verre traditionnel. Ces solutions permettent la réalisation de façades translucides, toitures légères ou cloisons renforcées grâce à leur résistance aux chocs, leur isolation thermique accrue et leur facilité de pose. Le polycarbonate alvéolaire assure une protection solaire tout en restant résistant, tandis que les panneaux en méthacrylate offrent transparence et design. Idéales en neuf ou en rénovation, ces matières apportent une réponse technique aux besoins de sécurité, d'étanchéité et d'esthétique. Adaptées aux bâtiments tertiaires, ERP, serres ou abris, elles facilitent les chantiers et réduisent l’entretien. Découvrez notre sélection de produits innovants pour valoriser vos ouvrages.