Polystyrène expansé extrudé ou thermocomprimé

Le polystyrène expansé extrudé (XPS) ou thermocomprimé est un isolant rigide à cellules fermées, reconnu pour sa très bonne résistance à l’humidité et à la compression. Il est utilisé dans les planchers bas, les toitures-terrasses, les soubassements ou les dalles portées. Son excellente conductivité thermique (λ ≤ 0,035 W/m·K) permet de répondre aux exigences des bâtiments basse consommation. Léger, stable et durable, l’XPS s’impose dans les zones soumises à de fortes contraintes mécaniques.