Pompe à béton

Les pompes à béton sont des équipements indispensables pour assurer un coulage efficace, précis et sécurisé du béton sur les chantiers. Cette famille regroupe plusieurs types : camions pompes à flèche, pompes de remorque, pompes stationnaires, ainsi que les malaxeurs‑pompes (mixo‑pompes). Adaptées aux grandes hauteurs, aux zones difficiles d’accès et aux coulis horizontaux ou verticaux, elles permettent un débit continu et homogène.

Leur utilisation optimise les cycles de bétonnage : gain de temps, réduction de main-d’œuvre et qualité renforcée du béton. Les camions pompes couvrent jusqu’à plusieurs dizaines de mètres et s’utilisent sans effort manuel, tandis que les pompes de remorque ou stationnaires conviennent aux chantiers plus compacts. Fiables et robustes, ces machines garantissent une mise en œuvre sécurisée et conforme, même en conditions complexes.